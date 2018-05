A settembre Gucci sfilerà a Parigi

MILANO, 24 MAG - A settembre Gucci non sfilerà a Milano, ma a Parigi. Lo annuncia la stessa maison, spiegando che la decisione di presentare la collezione Primavera/Estate 2019, il prossimo 24 settembre a Parigi, fa parte di una serie di tre omaggi alla Francia. La decisione è stata ufficialmente condivisa con la Camera Nazionale della Moda Italiana e la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Gucci tornerà a presentare le sue collezioni nel Gucci Hub a Milano nel febbraio 2019, ma sta pianificando, in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, un evento speciale che si terrà sempre presso il quartier generale milanese il 19 settembre.