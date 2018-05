Bowie e la love story con ex mezzobusto

PARIGI, 24 MAG - Dalla Francia emergono indiscrezioni sulla vita di David Bowie. La star britannica, deceduta nel gennaio 2016 dopo una carriera planetaria, avrebbe avuto un'appassionata love story con Yves Mourousi, francese ex mezzobusto presentatore del tg di TF1. A rivelarlo, è Danièle Gibert, nella sua autobiografia uscita a inizio maggio, "Il faut que je vous raconte...", rivela oggi il settimanale Paris-Match. Presentatrice anch'essa, la Gibert divenne intima amica di Mourousi quando conduceva 'Midi Première', tra il 1975 e il 1982. "Yves aveva tutte le sfaccettature di un essere umano: colto, sensibile, attento, non rifiutava gli eccessi, per un certo tempo ha vissuto con David Bowie, prima di sposarsi con Véronique" Audemard d'Alançon nel 1985, si legge nel libro. Intervistata da VSD, l'autrice settantacinquenne fornisce qualche dettaglio in più sulla presunta relazione che univa il giornalista francese morto nel 1998 e la star londinese. "Yves parlava molto di David Bowie.