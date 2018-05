Solieri,grazie Vasco ma vado avanti solo

ROMA, 25 MAG - C'è un po' dei Led Zeppelin, qualcosa degli Ac/Dc, certe atmosfere beatlesiane, ma anche i Pink Floyd, Elton John e Jimi Hendrix "perché il rock'n'roll è pieno di generi e sottogeneri e la musica è senza confini". Il nuovo disco di Maurizio Solieri, ex storico chitarrista di Vasco Rossi, è una dichiarazione d'intenti già dal titolo: "Dentro e fuori dal Rock'n'Roll", in uscita oggi, 25 maggio per River Nile Records/Ala Bianca e distribuzione Warner Music. "Il titolo è preso da uno dei 12 brani dell'album; ho pensato dopo che potesse aver un significato più ampio, quello di dire sono dentro all'hard rock e fuori dal blues, per esempio. Io per la mia formazione, sono questo e sono quello". I 12 brani, sette dei quali strumentali, spaziano negli stili musicali: "tanta musica con un taglio internazionale ma dal cuore fortemente italiano". Alle spalle una lunghissima collaborazione con Vasco. "Bellissima, oltre che lunga. Un onore essere stato sul palco del Modena Park, peccato averlo fatto solo per una canzone".