Ok a Stato Sociale in piazza Maggiore

BOLOGNA, 25 MAG - Il concerto dello Stato Sociale il 12 giugno si terrà in Piazza Maggiore, a Bologna. E verrà allestito anche il Guasto Village in zona universitaria. Lo ha annunciato il capo di gabinetto del sindaco Valerio Montalto appena uscito dal vertice in Prefettura. Un incontro, a cui ha partecipato anche il soprintendente pro-tempore Andrea Capelli per fare il punto sugli eventi dell'estate che erano stati, inizialmente, fermati proprio dalla soprintendenza. "Il concerto si svolgerà regolarmente e anche il Guasto Village come erano stati progettati - ha detto Montalto - tutto andrà come previsto. Ringraziamo il prefetto e il soprintendente Capelli per la disponibilità a lavorare. È stata una mattinata di lavoro positiva".