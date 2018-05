Campagna digital Carpisa girata a Ischia

ROMA, 25 MAG - La nuova campagna digitale delle borse Carpisa, "Summer in Italy", interpretata dall'attrice italiana Ludovica Bizzaglia, dal top model Fabio Mancini, dall'attrice greca Katerina Geronikolu, dalla modella polacca Kluadia Halejcio, dal ristoratore Cristiano Piccirillo, è stata girata nell'isola di Ischia. Ambientata tra i suggestivi Giardini Poseidon, l'antica Chiesa del Soccorso e il celebre Hotel Regina Isabella, la campagna rappresenta una nuova pagina del racconto di Carpisa dell'Italian lifestyle e della valorizzazione della bellezza e tradizione del nostro territorio. Summer in Italy è infatti un viaggio nella storia, nei colori di luoghi immortalati per rispecchiare la collezione del brand. La nuova collezione di borse Carpisa è ispirata alle giungle tropicali, alle atmosfere marine e alle stampe etniche. Tonalità piene e brillanti spiccano sui tessuti leggeri nelle maxi-shopper da spiaggia e da città, sfiziosi pon-pon e mini-nappe personalizzano zaini morbidi e capienti.