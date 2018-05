Asta Bolaffi,monete banconote e medaglie

TORINO, 25 MAG - Oltre duemila lotti e una base d'asta che supera il milione e mezzo di euro. Sono i numeri della vendita di monete, banconote e medaglie firmata Aste Bolaffi e in calendario a Torino il prossimo weekend. Per la numismatica si inizia con un'ampia offerta di monete classiche per passare a un'importante selezione di monete italiane con rappresentati pressoché tutti gli stati che hanno preceduto l'Unità d'Italia. Molto ben rappresentato anche l'estero con oltre 250 lotti. La cartamoneta ripercorre tutto il processo che ha portato alla creazione della Banca d'Italia attraverso esemplari come il 1.000 Lire della Banca Nazionale del Regno o il Biglietto Consorziale da 1.000 Lire del 1874. Sono 185 i lotti della vendita di ordini e decorazioni, che spaziano dagli Ordini classici agli oggetti di Militaria, fino a documenti di interesse faleristico. Ben rappresentato il nostro Paese, è ampia anche la sezione estera, in cui spicca l'insegna russa dell'Ordine dell'Aquila Bianca, top lot dell'asta.