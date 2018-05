A Luciano Benetton laura honorem arti

ROMA, 25 MAG - Il Fashion Institute of Technology (Fit)di New York ha assegnato oggi a Luciano Benetton la laurea ad honorem in Belle Arti, nel corso della cerimonia di consegna dei diplomi che si è svolta al Radio City Music Hall, che ha coinvolto 3800 studenti. Il titolo di Dottore in Belle Arti (Fine Arts) da parte del prestigioso istituto americano è stato assegnato all'imprenditore veneto "per il suo contributo innovativo in ambito industriale, per le sue idee coraggiose e per la sua costante ricerca di unità, responsabilità civile e rispetto tra individui". "Sono emozionato di ricevere questa laurea ad honorem da parte di un'Istituzione prestigiosa in una città che continua ad essere cuore pulsante e vetrina straordinaria di arte e cultura. Ho sempre ammirato il melting pot americano che ci ha ispirati nella nostra missione di colorare il mondo. Dedico questo riconoscimento al mio Paese, l'Italia, soprattutto ai giovani che invito a sognare con coraggio e ottimismo per costruire una civiltà migliore".