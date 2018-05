Arsham firma capsule per Hunting World

ROMA, 25 MAG - Il brand newyorchese Hunting World, sotto la guida del direttore creativo Yosuke Aizawa, fondatore di White Mountaneering, ha annunciato il lancio di una capsule collection di sei pezzi realizzata in collaborazione con Daniel Arsham, artista contemporaneo di fama mondiale. La collezione sarà venduta esclusivamente a partire dal 26 maggio da Dover Street Market (Londra, New York, Tokyo, Pechino e Singapore) e KITH (New York e Los Angeles) e sulle rispettive piattaforme online dei due celebri department store. La collezione, interamente realizzata nel colore bianco, include una T-shirt, una felpa, una giacca a vento, una borsa da viaggio, una tracolla e un cappellino da baseball.