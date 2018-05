Fendi, Oliveri nuovo ad retail-wholesale

ROMA, 25 MAG - Fendi annuncia la nomina di Giuseppe Oliveri nel ruolo di amministratore delegato di Retail & Wholesale della maison Fendi. La nomina sarà in vigore dal primo luglio. Oliveri assumerà il ruolo nella sede di Roma e riferirà direttamente a Serge Brunschwig, nuovo chairman & ceo che ha sostituito Pietro Beccari. Oliveri sostituisce Charles Delapalme, che assumerà la carica di amministratore delegato responsabile delle attività commerciali presso Christian Dior Couture, dal 15 giugno. Dopo aver conseguito un master in economia presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma, Oliveri ha conseguito un mba presso la University of South Florida. Dopo 12 anni nel settore bancario, lavorando per la Banca di Roma in Italia, Bruxelles, Parigi e Hong Kong, nel 2001 ha acquisito una vasta esperienza nel retail da Benetton e da Stefanel a Hong Kong per poi entrare da Versace come managing director Asia Pacifico. Nel 2015 è entrato da Christian Dior Couture come managing director China.