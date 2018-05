Carmen per bimbi non vedenti a Macerata

MACERATA, 25 MAG - A Macerata la prima iniziativa in Europa di accessibilità all'opera dedicata ai bambini e ragazzi non vedenti. L'Associazione Arena Sferisterio, l'Università di Macerata e l'Uici Marche organizzano un workshop in occasione dello spettacolo Carmen, la stella del circo di Siviglia (in scena la Teatro Lauro Rossi il 6 e 7 giugno, spettacolo di natura didattico-partecipativa realizzato da AsLiCo nell'ambito del progetto "Lo Sferisterio a scuola". Il workshop è in programma domani, coinvolgerà bambini e ragazzi non vedenti di tutte le province marchigiane, chiedendo loro di venire accompagnati da un fratello o una sorella o anche da un amico.La prima parte sarà volta a creare, insieme ai ragazzi, l'audio descrizione delloo spettacolo, la seconda parte consiste invece nella registrazione delle descrizioni, da parte dei ragazzi vedenti e non vedenti insieme. Ai ragazzi sarà offerta una merenda e tutti potranno poi partecipare gratuitamente allo spettacolo del 6 giugno.