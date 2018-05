Hit parade, Carl Brave ancora in testa

ROMA, 25 MAG - Per la seconda settimana consecutiva è ancora il rap di Carl Brave, nome d'arte di Carlo Luigi Coraggio a dominare con il suo album Notti Brave, la hit parade degli album più venduti della settimana, secondo la classifica Fimi/Gfk. A seguire, rimane stabile in seconda posizione Capo Plaza con il suo disco-debutto intitolato "20". Al terzo posto entra Renato Zero con il suo album Zerovskij... Solo per amore - Live, doppio cd dal vivo che esce dopo il tour sold out della scorsa estate e dopo il film-concerto al cinema del marzo scorso. Il cofanetto contiene anche oltre 2 ore di spettacolo registrate durante i live all'Arena di Verona, 32 brani portati in scena. Sale di un gradino sul numero quattro Gemitaiz con Davide, suo nome di battesimo e anche titolo del terzo disco da solista. Guadagna un posto e si piazza al quinto, Sfera Ebbasta con il suo Rockstar. Per i singoli Italiana di J-Ax & Fedez è in testa seguito da Tesla di Capo Plaza Feat. Sfera Ebbasta& Ghali. In testa ai vinili Pulse dei Pink Floyd.