Grande pubblico al Mi Ami Festival

MILANO, 26 MAG - Con l'arrivo a sorpresa di Calcutta sul palco principale, ormai all'una e mezza di notte ma di fronte a migliaia di spettatori ben informati, si è chiusa la prima giornata del Mi Ami Festival 2018 all'Idroscalo di Milano. Cosmo, stella della giornata, che si è esibito nello slot principale sul main stage di fronte a una fitta e danzante folla di migliaia di persone. La giornata, forse la più affollata di sempre nei tre lustri di Mi Ami e la prima ad essere andata sold out in prevendita, si era aperta nel pomeriggio con Federica Abbate e un giovane in ascesa come Galeffi. Quasi in contemporanea, sul palco Pertini tocca a Francesca Michielin, che porta una versione asciutta del suo ultimo tour. Intanto sul secondo palco salivano i Coma Cose e voci tra rap e canzone, come Willie Peyote e il seguitissimo Frah Quintale. Poi il gran finale con i genovesi Ex-Otago, un'ora e mezza intensa di Cosmo e l'estemporanea visita di Calcutta.