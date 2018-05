Riapre a fine anno teatro Galli a Rimini

RIMINI, 26 MAG - Il teatro comunale 'Amintore Galli' di Rimini sarà inaugurato entro fine anno, dopo un restauro durato 4 anni. I riminesi, privati e imprese, potranno partecipare con un programma di investimento e sponsorizzazioni, presentato dal sindaco Andrea Gnassi e dall'assessore alle Arti Massimo Pulini. Gravemente danneggiato durante i bombardamenti del 1943, il Galli, che costituirà col Museo Fellini e il Museo di Arte Contemporanea il patrimonio del centro storico riminese, potrà essere sostenuto economicamente da cittadini e imprese, tramite bonifico sul conto corrente della tesoreria del Comune. L'iniziativa è stata chiamata 'Entra in Scena' e ha l'obiettivo di legare l'attività del teatro a chi ama la lirica e la prosa per tutto l'anno. "Sostenere l'attività del Teatro significa investire nell'eccellenza della qualità della sua programmazione artistica - spiegano gli amministratori - partecipare alla diffusione della cultura come valore irrinunciabile per la crescita della propria comunità".