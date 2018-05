Musica: Piero Pelù conquista Carloforte

CARLOFORTE, 27 MAG - Due ore di passione rock. Piero Pelù ha inaugurato ieri sera a Carloforte il suo tour estivo da solista, Warm up, 10 date tra i palchi italiani. Una travolgente onda sonora ha infiammato il numeroso pubblico del Girotonno, kermesse enogastronomica giunta alla 16/a edizione nella cittadina tabarchina sull'Isola di San Pietro, Sardegna sud occidentale. Salutato dalla folla dei fan, lo storico frontman dei Litfiba ha dato vita a un coinvolgente live alternando i brani del suo repertorio da solista, i successi della band fiorentina e alcune cover da I can't get no satisfaction a Pugni chiusi fino a Il Pescatore di Fabrizio De André, "un brano di un grandissimo ligure visto che questa è terra quasi ligure, in una versione molto rock", come ha sottolineato Pelù all'ANSA.