Portavoce Vasco, il concerto è una bomba

BOLOGNA, 27 MAG - "Soundcheck perfetto, il concerto è una bomba... Due ore e mezza senza fiato. E' stato splendido! Il tour è ufficialmente partito... Evvivaaaaaa". Sulla pagina Facebook di Vasco Rossi la storica portavoce Tania Sachs commenta così l'appuntamento di ieri sera allo stadio di Lignano Sabbiadoro (Udine). "C'erano solo 8.000 fortunati fan iscritti al Blascofanclub - scrive - che hanno goduto dell'anteprima del concerto VascoNonStop 2018, la festa è iniziata alle 21 ed è finita intorno a mezzanotte. Molto difficile dormire dopo...". Il post è accompagnato da 'Lignano just for fans 1', un video di trenta secondi realizzato dal regista Pepsy Romanoff, autore anche del lungometraggio 'Vasco Modena Park', che ha fatto rivivere il live dei record del primo luglio scorso per la grande festa dei 40 anni di carriera del Blasco.