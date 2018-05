Accordo Valentino e L'Oreal per profumi

ROMA, 28 MAG - L'Oréal e Valentino annunciano in una nota un accordo di licenza mondiale a lungo termine per la creazione di profumi e prodotti di bellezza di lusso. Fondata nel 1960 a Roma, la maison Valentino oggi conta sullo stilista Pierpaolo Piccioli alla direzione creativa e Stefano Sassi in quello di amministratore delegato. L'accordo sarà efficace dal primo gennaio 2019, dopo eventuali approvazioni regolamentari consuetudinarie. Le prime tre fragranze più popolari oggi sono Valentino Donna, Valentino Uomo e Valentina. "Siamo entusiasti - ha scritto Nicolas Hieronimus, Deputy ceo di L'Oréal - di aver ottenuto la licenza della maison Valentino. Con la sua combinazione unica di prestigio e modernità Valentino integra idealmente il nostro portafoglio marchi". "Siamo molto felici d'iniziare questa nuova avventura assieme a L'Oréal - ha aggiunto Sassi - per sviluppare ulteriormente la nostra attività di bellezza".