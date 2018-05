Incassi cinema, Solo: Star Wars in testa

ROMA, 28 MAG - E' "Solo: a Star Wars story" a dominare la classifica Cinetel degli incassi del fine settimana in Italia, con 1.477.662 euro ottenuti in cinque giorni di programmazione in 837 sale (totale 1.866.600 euro). Il film di Ron Howard, in testa anche al Box office Usa seppure con incassi inferiori alle aspettative, si piazza sopra a Deadpool 2,che scivola al secondo posto con 1.003.425 euro (5.625.322 in due settimane). Dogman di Matteo Garrone, che a Cannes si e' aggiudicato il premio per il miglior attore protagonista con Marcello Fonte, è terzo con 546.388 euro (1.469.037). Segue Paolo Sorrentino con Loro 2 che ottiene 192.676 euro (2.356.540 totali). Nella top ten entrano altre due nuove uscite, Hotel Gagarin al sesto posto con 126.156 euro e l'italiano Nobili bugie ottavo con 99.376. Il totale del box office è di 4.305.554 euro, - 25% rispetto alla scorsa settimana.