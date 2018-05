Il miracolo, Bellucci in finale stagione

ROMA, 28 MAG - È arrivato il momento dell'atteso finale di stagione della prima serie tv di Niccolò Ammaniti: martedì 29 maggio, gli ultimi due episodi de Il miracolo andranno in onda dalle 21.15 in esclusiva su Sky Atlantic HD e Sky Cinema Uno HD. Il finale di stagione vedrà la partecipazione straordinaria di Monica Bellucci, che nei panni della Madonna comparirà in sogno a Marcello, il prete dalle peccaminose frequentazioni interpretato da Tommaso Ragno. Alma è riuscita a salvare Carlo, ma le condizioni del bambino sono critiche. Nell'episodio 7, al capezzale del figlio, Fabrizio (Guido Caprino) e Sole (Elena Lietti) sono costretti a guardare in faccia la realtà e a essere sinceri l'uno con l'altra. Clelia (Lorenza Indovina) va alla ricerca di Marcello, spedito dal suo superiore in un centro di disintossicazione per preti, mentre Sandra (Alba Rohrwacher), dopo essere scampata a una violenza, è intenzionata a scoprire la verità sul sangue della Madonnina.