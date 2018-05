Ferro al lavoro con produttore Timbaland

ROMA, 28 MAG - Tiziano Ferro è al lavoro con Timbaland per il nuovo disco in uscita nell'autunno 2019. Timbaland - fra i maggiori produttori e autori della musica contemporanea - ha ridefinito il concetto del Pop mondiale contaminandolo con nuovi suoni del mondo Urban. È così arrivato a produrre con successo artisti come Justin Timberlake, Madonna, Rihanna, Beyoncè e Jay Z. Non trapelano ancora dettagli sul nuovo progetto di Tiziano Ferro, ma questo nuovo album promette di essere un punto di svolta nella sua carriera. "La vita è molto più generosa di quello che avresti voluto. Timbaland è il mio idolo da sempre, da SEMPRE. E'un onore lavorare insieme per il prossimo disco", ha dichiarato Tiziano, orgoglioso di questa collaborazione.