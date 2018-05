Scala:'Balanchine's' apre stagione Ballo

MILANO, 28 MAG - 'George Balanchine's The Nutcracker', un'esecuzione dello Schiaccianoci mai messa in scena in Italia, caratterizzata da un emozionante dispiegamento di forze, dal Corpo di Ballo agli allievi della Scuola, aprirà il 16 dicembre la stagione 2018-2019 di Balletto del Teatro alla Scala. Sette le produzioni (ma con un trittico i balletti sono 9), con due titoli in prima nazionale e una prima assoluta, una creazione di Angelin Preljocaj, Winterreise, sui Lieder di Franz Schubert. "Titoli e novità, classici e e riprese, sono tutti balletti di ottimo livello come lo è del resto il corpo di ballo" ha detto il direttore del Corpo di Ballo Frederick Olivieri, presentando la stagione insieme al sovrintendente Pereira, che a sua volta ha annunciato per il futuro due prime mondiali, una delle quali dovrebbe aprire la stagione del balletto nel 2020. "Ci stiamo lavorando intensamente - ha aggiunto - ma è troppo presto per entrare nei dettagli".