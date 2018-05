Millennials amano film ma poco in sala

ROMA, 28 MAG - I Millennials (tra i 20 e i 35 anni) italiani amano i film, tanto che il 49,3% ne vede più di uno a settimana, ma privilegiano nettamente la visione su piattaforme e device (legalmente e illegalmente) rispetto al grande schermo; infatti 84,1% va in sala solo una volta al mese. Sono fra i numeri del Rapporto Cinema 2018 - Strumenti, spettatori, scenari, il nuovo volume di ricerca della fondazione Ente dello Spettacolo, presentato oggi a Roma. Stando all'analisi, sono gli over 60 i più affezionati spettatori in sala. Dal 2001 al 2016 la quota di chi si reca almeno una volta all'anno al cinema è salita di circa l'11% tra gli over 45 con un particolare incremento nella fascia 65-74 anni. A tenere lontani i Millennials dalle sale, stando all'indagine, è il costo del biglietto: il 46,4 dichiara che andrebbe più spesso in sala se costasse di meno e se esistessero più agevolazioni per i giovani (16,6%). Gli under 35 inoltre alle piccole sale, preferiscono i multiplex (66,3%).