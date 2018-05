Riccardo III di Battistelli alla Fenice

VENEZIA, 29 MAG - Va in scena al Teatro La Fenice, in prima rappresentazione italiana, Richard III di Giorgio Battistelli, dramma musicale in due atti su libretto di Ian Burton basato sul testo di William Shakespeare, che sarà proposto nell'allestimento dell' Opera Vlaanderen di Anversa con la regia di Robert Carsen, le scene e i costumi di Radu Boruzescu e il light design di Robert Carsen e Peter Van Praet. Tito Ceccherini guiderà l'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice. La prima di venerdì 29 giugno sarà seguita da quattro repliche, l'1, 3, 5 e 7 luglio 2018. La recita di martedì 3 luglio alle ore 19 sarà trasmessa in diretta su Rai Radio3.