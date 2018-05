A X Factor, Fedez-Agnelli-Maionichi-Asia

ROMA, 29 MAG - X Factor 2018 ha la sua giuria: saranno Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento a sedere al tavolo della prossima edizione del talent show di Sky, prodotto da FremantleMedia Italia. Confermatissimo alla conduzione Alessandro Cattelan. "Siamo molto felici di ritrovare Fedez e Mara, due fuoriclasse, e molto soddisfatti che Manuel si sia convinto a non prendersi una pausa e rinnovare il suo impegno in questa grande avventura, una presenza, la sua, della quale X Factor non può fare a meno - ha dichiarato Nils Hartmann, direttore produzioni originali di Sky Italia. E siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Asia nella famiglia di X Factor, dove siamo certi che il contributo della sua cultura musicale e personalità sarà importantissimo". Asia si appresta così ad affrontare una nuova sfida, nella sua pluridecennale e multiforme carriera ha spaziato dal cinema, dove è regista e autrice, alla tv, e alla musica, con una visione unica, spaziando nel mondo industrial ed elettropop.