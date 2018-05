In radio nuovo brano degli U2

ROMA, 29 MAG - Da venerdì 1 giugno sarà in radio il nuovo singolo degli U2 "Love is bigger than anything in its way". Il brano è il terzo estratto dall'ultimo disco della band irlandese "Songs of Experience", album pubblicato lo scorso novembre e certificato Platino in Italia, dopo "You're the best thing about me" e "Get out of your own way". La band di Bono Vox, The Edge, Larry Mullen Jr. e Adam Clayton è partita in tour il 3 maggio da Tulsa e dopo gli Stati Uniti toccherà il Vecchio Continente con una prima data a Berlino il 31 agosto, per poi spostarsi a Colonia, Parigi, Madrid, Copenaghen, Amburgo, Amsterdam, Milano con 4 show al Forum d'Assago l'11, il 12, il 15 e il 16 ottobre, Manchester e Londra.