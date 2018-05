Nastri 2018, sfida a sette per regia

ROMA, 29 MAG - Nastri 'grandi firme' con una decina di registi in primo piano e una sfida 'a sette' per regia e commedie. In pole position per il miglior film: Loro di Paolo Sorrentino, Dogman di Matteo Garrone, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher e A Ciambra di Jonas Carpignano. Solo alcune candidature della 72/ma edizione dei Nastri d'Argento, premio del Sindacato Giornalisti Cinematografici, che saranno consegnati al Teatro Antico di Taormina sabato 30 giugno, in una serata che andrà in onda sulla Rai. Maggior numero di candidature ad Ammore e malavita dei Manetti e A casa tutti bene di Gabriele Muccino, già premiato con un Nastro speciale all'intero cast. Per la migliore regia, in corsa anche Gabriele Muccino, Ferzan Ozpetek, Paolo Franchi e Susanna Nicchiarelli. Tra i film più 'nominati' anche Napoli velata, Nico,1988, Figlia mia, The Place e - tra le commedie - Benedetta follia, Come un gatto in tangenziale e Smetto quando voglio-Ad Honorem.