Parte da Firenze tour Thom Yorke solista

FIRENZE, 29 MAG - Grande partenza al Teatro Verdi di Firenze del tour europeo di Thom Yorke in versione solista. L'artista, storico frontman dei Radiohead e figura di riferimento del panorama della musica internazionale, è arrivato in Italia con un progetto tutto nuovo: un live mix in cui è al fianco di Nigel Godrich e di Tarik Barri, artista audiovisivo di fama internazionale. La sperimentazione è il comune denominatore dello show, con la musica e la voce di Yorke accompagnate dall'immaginario astratto e colorato di Barri. Oltre il tridimensionale, il concerto è una nuova dimensione che non delude le attese dei fan. Barri e Yorke non sono nuovi a collaborazioni, qualche mese fa hanno firmato a quattro mani un'installazione audiovideo a Berlino. Barri lavora con un software di propria creazione e sul palco è come un componente della band, che crea le sue grafiche così come Yorke crea i suoi suoni, il suo rock alternativo e sperimentale e musica elettronica.