A teatro, Celestini e Rezza-Mastrella

ROMA, 30 MAG - 'Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo', il musical che David e Clemente Zard hanno tratto da Shekespeare, e Dominio Pubblico_la città agli Under 25 con 50 eventi e 150 giovanissimi artisti emergenti, tutti a Roma; Antonio Rezza e Flavia Mastrella, prossimi Leoni d'oro alla carriera alla Biennale Teatro di Venezia, a Milano con 'Fotofinish' e il XXIII Festival delle Colline Torinesi con il 'Giulio Cesare. Pezzi staccati' di Romeo Castellucci; Ascanio Celestini con 'La ballata dei senza tetto' tra Cittareale e Amatrice (RI), nei territori laziali colpiti dal sisma per RomaEruopa nel calendario di 'Emozioni nel cuore d'Italia'; e Barbara Foria tra riflessioni e risate a Roma con 'Il piacere è tutto mio! Ma anche un po' vostro': sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.