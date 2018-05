Borgio Verezzi premia Luigi De Filippo

ROMA, 30 MAG - Un cartellone con 13 spettacoli teatrali, 10 dei quali in prima nazionale, e il Premio Veretium che, alla 48/a edizione, viene per la prima volta eccezionalmente assegnato 'alla memoria' a Luigi De Filippo, ultimo erede della celebre dinastia di attori: è il programma del 52/o Festival di Borgio Verezzi (7 luglio-19 agosto). Ad inaugurarlo sarà 'Le dive dello swing', di cui sono protagoniste Ladyvette, cioè Teresa Federico, Valentina Ruggeri e Francesca Nerozzi, accompagnate dal pianista Roberto Gori. Diverse, e attuali, le tematiche affrontate: la deontologia giornalistica contro l'arroganza della politica in Squalificati; la spregiudicatezza dello show business in Non si uccidono così anche i cavalli?; le problematiche della terza età in Autunno di fuoco e Quartet; la ricerca dell'Assoluto in Moby Dick; la crisi di identità ne Il fu Mattia Pascal; l'amore ossessivo nella Scuola delle mogli, la condizione dei nuovi single in Casalinghi disperati.