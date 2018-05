I 25 anni di "Roma incontra il mondo"

ROMA, 30 MAG - Villa Ada - Roma incontra il mondo festeggia le nozze d'argento con la musica dando il via alla sua XXV edizione, in programma dal 14 giugno al 10 agosto. "T'ho amato sempre, non t'ho amato mai" è il concept di quest'anno, dalla forte connotazione sentimentale, che prende in prestito un verso di Fabrizio De André, a cui si rende omaggio il 28 giugno nel ventennale dalla sua morte. In cartellone rappresentanze dei cantautori e del mondo indie italiano accanto ai grandi nomi internazionali, con un'attenzione al rap e alla trap. Il via il 15 giugno con Noyz Narcos che torna anche il 17; il 16 Giancane; il 19 Guido Catalano+Dente; il 20 la giornata speciale #Withrefugees con Bombino, Sandro Joyeux, Awa Ly; il 21 giugno Mokadelic, il 22 Joe Victor, il 23 Frah Quintale e il 24 Ascanio Celestini+Giovanna Marini. Il 26 sul palco Musica Nuda; il 27 torna il Canzoniere Grecanico Salentino; il 28 Caro Faber. Roma Canta De Andrè; il 29 i Ministri e gli Spiritual Front; il 30 Colapesce e Andrea Laszlo De Simone.