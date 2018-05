Torna Patti Smith, il 10 giugno a Roma

ROMA, 31 MAG - Dopo un 2017 ricco di eventi a manifestazioni, dalla laurea ad honorem in Lettere all'università di Parma alla personale mostra fotografica "Higher Learning" (sempre a Parma), dal tour "Grateful" a una serie di speciali concerti-reading a dicembre, al Concerto di Natale in Vaticano, Patti Smith torna in Italia: unica data, il 10 giugno nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, con un live in cui sarà accompagnata sul palco dalla sua band (Lenny Kaye, Tony Shanahan, Jay Dee Daugherty, Jackson Smith). Nata il 30 dicembre 1946 a Chicago, cantante, cantautrice e poetessa, Patricia Lee Smith nella sua carriera di oltre quarant'anni ha attraversato il punk diventandone l'icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d'arte, attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile. Amata, discussa, influente ed idealista, Patti Smith è diventata la 'sacerdotessa' del rock per tutte le generazioni.