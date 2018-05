Filarmonica Scala in piazza Duomo 10/6

MILANO , 31 MAG - Si prospetta come uno dei concerti più visti dell'estate quello che la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly terrà il 10 giugno in piazza Duomo a Milano. Oltre che in diretta su Rai5, in streaming e in tv anche in una decina di stati, Cina inclusa, l'esibizione sarà trasmessa in replica la domenica successiva, il 17 giugno, alle 10 su Rai 3. Secondo il pianista Denis Matsuev, che con l'orchestra eseguirà il concerto n. 1 di Cajkovskij, chi assisterà al concerto all'aperto poi andrà anche a altri concerti di musica classica perché "questa musica tocca ogni cuore senza eccezioni, soprattutto il primo concerto di Caikovskij". Per lui l'esibizione gratuita in piazza Duomo, che è ormai diventata una tradizione, sarà un allenamento in vista del gala alla vigilia dei Mondiali, quando suonerà sulla piazza Rossa il 13 giugno con l'orchestra Mariinsky diretta da Valéry Gergiev e cantanti come la star Anna Netrebko e Ildar Abdrazakov.