Pappano, Concerto Repubblica a Quirinale

ROMA, 31 MAG - In occasione della Festa della Repubblica, il 1 giugno alle 18, nel Salone dei Corazzieri del Quirinale, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sarà protagonista del consueto appuntamento musicale, in diretta su Rai1, al quale è atteso il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Sul podio, alla guida dell'Orchestra e del Coro dell'Accademia ci sarà Antonio Pappano, che per l'occasione dirigerà un programma interamente dedicato ad autori italiani. In apertura l'Inno Nazionale di Michele Novaro al quale parteciperà anche il Coro di Santa Cecilia, istruito da Ciro Visco, seguito da brani di autori che hanno contribuito alla fama musicale dell'Italia nel mondo: da Antonio Vivaldi (Concerto con 4 violini e violoncello obbligati n. 10 op.3, RV 580) a Giovanni Paisiello (Sinfonia dall'Olimpiade), fino a Gioachino Rossini (con la Sinfonia del Signor Bruschino che il compositore scrisse nel 1813 per il Teatro San Moisè di Venezia).