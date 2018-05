Pausini, sold out 1/a data Circo Massimo

ROMA, 31 MAG - Prima data del 21 luglio al Circo Massimo già sold out per Laura Pausini e ultimissimi biglietti per la seconda del 22 luglio. E dal 1 giugno parte la rotazione radiofonica del nuovo singolo E.STA.A.TE, estratto da FATTI SENTIRE, il nuovo album uscito per Atlantic/Warner Music, che ha debuttato nella top ten delle classifiche mondiali e in Italia ed è certificato disco di platino. E.STA.A.TE è stato scritto da Laura e Paolo Carta per la parte musicale mentre il testo, creato da Laura insieme a Virginio Simonelli, che aveva già collaborato con lei in passato, contiene un gioco di parole: ESTATE / E STA A TE, la mia ESTATE sei tu, E STA A TE cominciare. "Quando si vuole qualcosa sta a noi prenderla, o fare di tutto per raggiungerla, con l'energia che contraddistingue quella stagione dell'anno, compresa la voglia di godersi ogni momento fino alla fine" racconta Laura Pausini.