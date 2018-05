Carmen Consoli & Friends in piazza Duomo: viabilità, divieti e orari di accesso

In occasione del concerto Carmen Consoli & Friends per Namastè di domani 1 giugno 2018 inizialmente previsto alla Villa Bellini e spostato in Piazza Duomo, la Puntoeacapo concerti, organizzatrice dell'evento, ha comunicato le informazioni relative a viabilità, divieti e orari di accesso.

Dalle ore 14.00 di venerdì 1 giugno sino alle ore 3.00 di sabato 2, è istituito il divieto di accesso ai pedoni in Piazza Duomo, incluso il tratto da Porta Uzeda alla piazza, e nelle vie: Vittorio Emanule II, da via Spadaro Grassi a via Raddusa; Garibaldi, da via Spadaro Grassi a piazza Duomo; Erasmo Merletta, da via Roccaforte a piazza Duomo; Etnea, da piazza Università a Porta Uzeda.



Dalle ore 17.30 sarà possibile ritirare o acquistare il biglietto al botteghino allestito in Piazza Università.



Dalle ore 18.30 ai possessori del biglietto sarà consentito l’ingresso in Piazza Duomo, esclusivamente da Piazza Università.



All’interno dell'area del concerto non sarà consentito portare valigie, zaini di dimensioni superiori ai 30cm di altezza, spray e liquidi di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazione foto, audio e video professionale o semi-professionale (GoPro); bottiglie e contenitori di vario genere, mezzi contundenti.

Il sindaco, per garantire l'ordine pubblico, l'incolumità e la sicurezza dei numerosi spettatori previsti ha disposto con un'ordinanza, dalle ore 14 alle 24 di venerdì 1 giugno, il divieto per i ristoratori di somministrare e vendere bevande in contenitori di vetro e in lattina e superalcolici di gradazione superiore ai 21 gradi. Il provvedimento riguarda i pubblici esercenti con attività nel raggio di 200 metri da piazza Duomo, che sono tenuti all'utilizzo di bicchieri monouso per i clienti. La Polizia municipale vigilerà per assicurare il rispetto delle disposizioni stabilite.