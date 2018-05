In tv la serie che racconta pericoli web

ROMA, 31 MAG - "Io non faccio crociate contro l'uso dei social, ma dico ai giovani: fatevi sempre delle domande, utilizzateli con parsimonia e intelligenza". Lo ha sottolineato il direttore della Polizia Postale Nunzia Ciardi, rivolgendosi a una vasta platea di studenti, nel corso della presentazione della seconda stagione di Online - Connessioni pericolose, in onda su Crime+Investigation (che dal 4 giugno passa al canale 119 di Sky), dal 19 giugno alle 22:00. Nella serie, realizzata con la collaborazione del nucleo investigativo della Polizia di Stato e la testimonianza diretta delle vittime, la giornalista Elena Stramentinoli viaggia attraverso l'Italia e ripercorre alcune delle più importanti vicende di cybercrime degli ultimi anni. Ciardi ha ribadito: "Molti ragazzi hanno difficoltà a proiettare nel futuro le proprie azioni". In sintesi, questo il messaggio di fronte ad uno strumento "molto potente qual è la Rete: cultura, educazione, regole, prevenzione" restano da sempre le armi a disposizione.