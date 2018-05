Museo Cinema Torino, Toffetti presidente

TORINO, 31 MAG - Sergio Toffetti, esperto di cinema, attualmente membro del comitato scientifico di Rai Teche e tutor di produzione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, nella sezione Animazione, sarà il presidente del Museo del Cinema per i prossimi tre anni. Il giorno dopo le dimissioni di Laura Milani, la Regione Piemonte lo ha nominato nel Comitato di gestione e, come per statuto, assumerà quindi la guida dell'ente. La nomina, dicono il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e l'assessora regionale alla Cultura, Antonella Parigi, "rafforza il Museo e contribuisce alla definizione della governance e allo sviluppo di questa importante istituzione culturale". Toffetti si è occupato di cinema italiano, tra l'altro, anche alla Cinemateque Francaise.