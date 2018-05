The Americans, ultimo atto serie evento

ROMA, 31 MAG - The Americans torna con la sesta e ultima stagione dal 4 giugno in prima visione assoluta su FOX (Sky, 112) il lunedì alle 21:50. Quando 5 anni fa The Americans fu creata dall'ex dipendente della CIA, Joe Weisberg, la serie fu subito apprezzata dalla critica USA per l'accuratezza con cui raccontava la Guerra Fredda, un'epoca che sembrava ormai lontana allo spettatore. La storia dei coniugi Philip e Elizabeth Jennings, spie del KGB che lavorano sotto copertura (Matthew Rhys e Keri Russell, coppia anche fuori dal set), era liberamente ispirata alla storia di Donald Heathfield e Tracey Foley, agenti segreti sovietici che per più di vent'anni si finse una normale famiglia americana. Ma proprio ora che la serie si avvia alla stagione conclusiva, gli spunti che offre si avvicinano sempre più agli scenari attuali della politica internazionale. Gli intrighi sono un veicolo per parlare di identità all'interno di un matrimonio in bilico fra menzogne e nevrosi domestiche, degna di una saga di Bergman