Casa Howard, arriva miniserie su Sky Uno

ROMA, 31 MAG - Un libro del 1910 senza tempo, e come riferimento un film che è rimasto nel cuore di tanti (tre Oscar, sceneggiatura, scenografia e miglior attrice Emma Thompson). Arriva su Sky Uno da venerdì 1 giugno alle 21.15 un nuovo, emozionante adattamento di Casa Howard, il celeberrimo romanzo di E. M Forster. Firmata dal Premio Oscar Kenneth Lonergan (Manchester by the sea, Gangs of New York), la miniserie Bbc in quattro puntate vede nei panni delle due sorelle protagoniste, Margareth e Helen Schlegel, Hayley Atwell e Philippa Coulthard . Nel cast anche Matthew Macfadyen. Un intrigante fraintendimento, una visita a sorpresa e un ombrello rubato metteranno in moto una serie di eventi che intrecceranno inaspettatamente le vite degli Schlegels, dei Wilcox e dei Basts. In occasione della messa in onda della miniserie su Sky Uno, Sky Cinema Hits proporrà giovedì 7 giugno, alle 21.15, l'adattamento di Casa Howard del 1992 di James Ivory con Anthony Hopkins, Emma Thompson, Vanessa Redgrave e Helena Bonham Carter.