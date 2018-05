'Anteprima' Michelangelo di Konchalovsky

CARRARA (MASSA CARRARA), 31 MAG - In attesa dell'uscita nei cinema, il Michelangelo di Andrei Konchalovsky torna a Carrara: una selezione di elementi scenici de 'Il Peccato' verranno esposti dal 2 giugno al Carmi, Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti, per svelare in anteprima la grandiosità del mondo ricreato da Konchalovsky nel suo kolossal d'autore. La nuova sede museale ospiterà alcuni dei costumi creati per il film insieme ad oggetti di scena: gli attrezzi da lavoro che l'uomo a quattro anime fabbricava da sé e che sono stati disegnati, progettati e realizzati artigianalmente perché avessero un aspetto autenticamente grezzo. Faranno da corredo 18 immagini di backstage - tratte dall'ampio reportage fotografico che il fotografo russo Sasha Gusov ha realizzato durante le riprese.