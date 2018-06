Federici, ciak per Uno di famiglia

ROMA, 1 GIU - E' sul set in questo giorni la nuova commedia di Alessio Maria Federici, "Uno di famiglia", protagonisti Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Sarah Felberbaum e Nino Frassica. Nel cast anche il giovane Moisè Curia e Neri Marcorè, in uno speciale cameo. Il film, scritto da Giacomo Ciarrapico, Alessio Maria Federici e Andrea Garello, si girerà per 6 settimane a Roma. Prodotto da Warner Bros Entertainment Italia e Cinemaundici, uscirà nelle sale il 22 novembre con Warner. Luca (Sermonti), 43enne mite e sornione, sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario (Curia), un giovane desideroso di fare l'attore a cui va corretta l'inflessione dialettale. Ad insaputa di Luca però, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese: i Serranò, ora in debito con lui. Nella sua vita e in quella della fidanzata Regina (Felberbaum), irrompono la spietata Zia Angela detta "Della Morte" (Ocone) ed il capo "fammigghia" Peppino Serranò (Frassica).