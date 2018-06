Tv, reality show per le case ad un euro

OLLOLAI (NUORO), 1 GIU - Hanno lasciato tutto, in Olanda, lavoro, amici e abitazioni, e si sono trasferite in un piccolo comune della Sardegna, a Ollolai nel Nuorese, per ricominciare. Sono cinque coppie, età media 30 anni, scelte dall'amministrazione come primi assegnatari delle "case ad un euro", l'iniziativa promossa dal sindaco Efisio Arbau, già quando era consigliere regionale, per ripopolare il piccolo centro della Barbagia partendo dalla ristrutturazione delle abitazioni abbandonate nel paese. Un progetto di sviluppo locale dal basso che è già un successo: oltre 500 domande da tutto il mondo, dalla Malaysia agli Stati Uniti, due case già ristrutturate, altre sette assegnate, di cui cinque alle coppie olandesi, ed altre 20 in assegnazione. Ma non solo. il richiamo per la vita "slow", tra buon cibo e clima mite, ha attirato l'attenzione della tv dei Paesi Bassi Rtl7, che ha iniziato a girare un reality show che andrà in onda a metà luglio.