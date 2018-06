Al PontedilegnoPoesia 57 opere in corsa

MILANO, 1 GIU - Sono 57 le opere che partecipano alla nona edizione di PontedilegnoPoesia, premio nazionale di poesia edita che sarà assegnato il 22 agosto nella località turistica dell'Alta Valle Camonica. Ora la parola passa alla giuria, presieduta da Giuseppe Langella e composta da Milo De Angelis, Vincenzo Guarracino, Eletta Flocchini e Alberto Toni. Dovranno esaminare i 57 volumi e designare i sei poeti finalisti, che dovranno presentare personalmente le loro opere al pubblico (il 20 e il 21 agosto). PontedilegnoPoesia 2018 sarà l'atto conclusivo della rassegna "Una montagna di cultura...la cultura in montagna", organizzata da Pontedilegno-MirellaCultura e dedicata quest'anno a Paolo VI, che era molto legato a Ponte. Fra il 27 luglio e il 22 agosto previsti incontri su temi di attualità, cultura, sport. Per il secondo anno torna la musica classica di "In montagna con Bach-2" con grandi interpreti come i pianisti Ramin Bahrami e Francois-Joel Thiollier e il violinista Guido Rimonda.