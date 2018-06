Proietti, festeggiamo 15 anni del Globe

ROMA, 01 GIU - "Oggi è una giornata un po' particolare... saranno du' mesi che è una giornata un po' particolare". E' la battuta con cui Gigi Proietti cita, presente anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, la coincidenza della presentazione nello stesso giorno, del nuovo governo e della stagione del Silvano Toti Globe Theatre a 15 anni dalla creazione del teatro circolare dedicato al repertorio shakespeariano e elisabettiano, nella romana Villa Borghese, sul modello di quello londinese. Una realtà nata proprio da un'idea di Proietti, che del Globe è direttore artistico: "E' un anno di festa per noi che celebreremo riproponendo i nostri più grandi successi di critica e pubblico". Si apre il 27 giugno con Molto rumore per nulla, per la regia di Loredana Scaramella e si chiude a ottobre con The merchant of Venice in lingua originale, passando fra gli altri per La tempesta messa in scena da Daniele Salvo con Ugo Pagliai. A margine Proietti torna sull'attualità: "Auguro a Giuseppe Conte di lavorare bene per noi".