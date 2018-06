Mariotti debutta nel Don Carlo di Verdi

BOLOGNA, 1 GIU - Debutto nel 'Don Carlo' di Giuseppe Verdi, dalla prossima settimana al Teatro Comunale di Bologna, per Michele Mariotti che dirigerà l'opera con la regia di Henning Brockhaus. Come nel marzo del '98 - ultima apparizione dell'opera nei cartelloni bolognesi - è stata scelta la versione in italiano in quattro atti del 1884, una delle tante approntate dal Maestro parmigiano dopo la prima parigina del 1867 in lingua francese, in cinque atti e con le immancabili danze tanto care al pubblico d'oltralpe. Mariotti disporrà di un cast unico che per i ruoli principali comprende Roberto Aronica (Don Carlo), Maria José Siri (Elisabetta), Luca Salsi (Rodrigo), Veronica Simeoni (Eboli) e Dmitry Beloselskiy (Filippo II). Brockhaus, torna al Comunale dopo 'Otello' nel '96 e 'Jackob Lenz' nel 2012. La rappresentazione del 6 giugno sarà trasmessa in diretta su Radio3 Rai a partire dalle 20.