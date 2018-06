Hit parade, top Calcutta e Shawn Mendes

ROMA, 1 GIU - Due new entry al vertice della classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana: guadagna subito la vetta Calcutta con Evergreen, che segna il ritorno sulle scene del cantautore di Latina, seguito dal talentuoso Shawn Mendes, reduce dai Billboard Music Awards, con il suo terzo, omonimo disco. Scivola in terza posizione Notti brave di Carl Brave, nome d'arte di Carlo Luigi Coraggio. Perde due posizioni ed è quarto Capo Plaza con il suo disco di debutto, 20. Poi Davide, terzo album da solista di Gemitaiz. Risale tra i primi dieci Thomas, sesto con Thomas 18 Edition, l'album con cui il finalista di Amici 17 festeggia la maggiore età, e precede Sfera Ebbasta con Rockstar, da ben 19 settimane in classifica. Chiudono Ultimo con Peter Pan, Post Malone con Beerbogns & Bentleys e Noyz Narcos con Enemy. In testa ai singoli più venduti si conferma Italiana di J-Ax & Fedez, che il 1 giugno concludono a San Siro un progetto trionfale di collaborazione. Tra i vinili, è in testa Calcutta con Evergreen.