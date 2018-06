Rubelli, l'archivio nel palazzo famiglia

VENEZIA, 1 GIU - Un simbolico ritorno alle origini per scommettere sul futuro: è la sfida che ha spinto il Gruppo Rubelli, storico nome di tessuti e arredamento, a trasferire il proprio showroom di vendita e la sede dell'archivio storico di Venezia a Ca' Pisani Rubelli, a pochi passi da Palazzo Grassi, dimora che dalla fine dell'Ottocento è di proprietà della famiglia. Nel cuore dell'edificio gotico c'è ora l'archivio storico, che custodisce circa 7.000 documenti tessili e cartacei. Per il battesimo ufficiale sono stati allestiti due percorsi espositivi: uno sul tema dell'interpretazione dei filati d'oro dal Quattrocento (epoca del 'Ganzo', una seta quasi interamente coperta di decorazioni luminescenti) ad oggi, fino ad arrivare al prezioso tessuto Aurum in seta e fili d'oro dell'ultima collezione, realizzato appositamente per il sipario del Teatro Bolshoi. L'altro percorso è dedicato alla collaborazione con Rubelli, nei decenni, da parte di designer e stilisti, da Giò Ponti, a Roberta di Camerino.