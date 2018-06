2 volte al mese al Cenacolo fino alle 22

MILANO, 1 GIU - Fino alla fine dell'anno per due volte al mese il Cenacolo sarà visitabile fino alle 22, con delle aperture straordinarie che permetteranno l'ingresso di 360 persone in più al giorno. Grazie alla partnership fra JTI e il polo museale della Lombardia, che gestisce il Cenacolo, infatti l'Ultima cena di Leonardo si potrà ammirare dalle 19 alle 22 tutte le prime domeniche (quando l'ingresso è gratuito) e il terzo sabato di ogni mese. Dei 360 posti disponibili, 180 posti non prenotabili in anticipo, ma acquistabili direttamente in cassa prima della visita per un massimo di cinque a persona. Gli altri sono in vendita online su vivaticket o possono essere acquistati chiamando il call center. L'iniziativa prevede anche tre aperture straordinarie infrasettimanali, dalle 19.30 alle 21.30, rivolte ai detenuti delle strutture penitenziarie lombarde.