Festival Taranto, miglior film Tourist

TARANTO, 2 GIU - Primo premio per i lungometraggi a Tourist di Temenuga Trifonova (Bulgaria) che ha vinto anche il premio Kate, il delfino simbolo della città e della mostra del Cinema, riconoscimenti per il miglior attore protagonista a Wolf Danny Homann del film 'Frog, Thigs and Princes' (Austria), miglior attrice protagonista a Nika Perrone del film 'Dalle parti di Astrid' (Italia), menzione speciale per 'Le terre rosse' di Giovanni Brancale (Italia). Sono alcuni dei premi della Mostra del Cinema di Taranto. Il primo premio per i documentari è andato a The White Maze di Matthias Mayr (Austria). Premio Kate a Mahdi Torrens del film Metis (Svizzera) per il montaggio e a Stéphane Arnoux del film Portrait d'une jeune femme (Francia) per la fotografia. Per i cortometraggi ex aequo Penalty di Aldo Iuliano (Italia) e These Who Love di Nefise Özkal Lorentzen (Norvegia). Kate a Isabella Freilinger per la sceneggiatura di Dancing With Monster (Austria) e a Gonzalo Perdomo per la regia di The Borrowed Love (Spagna).