La serie Sex & the city compie 20 anni

ROMA, 2 GIU - "L'amore è l'unica griffe che non passerà mai di moda" dice Carrie Bradshow, alias Sarah Jessica Parker, in un episodio di Sex & the city. La battuta di una delle quattro protagoniste riassume gli ingredienti principali su cui è stata costruita l'iconica serie televisiva: moda e sesso. Due temi che non invecchiano mai, come la serie tv che compie 20 anni. Anzi, grazie alle avventure delle quattro girls e al guardaroba di abiti griffati di Carrie, o piuttosto alla sua scarpiera piena di adorati stiletti di Jimmy Choo e di Manolo Blahnik, o di borse di Fendi, da due decenni Sex & the city continua a divertire milioni di donne. La prima puntata della serie che vede protagoniste le quattro eterne e disinibite ragazze, legate da un'amicizia a prova di qualsiasi litigio, che vivono in maniera libera le loro storie con gli uomini, in una New York frenetica e piena di tentazioni, viene trasmessa dalla HBO, negli Stati Uniti, il 6 giugno del 1998