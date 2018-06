Westwood celebra Sex & the city

ROMA, 2 GIU- Per celebrare Sex and the City, Vivienne Westwood ha creato una capsule collection i cui dettagli ricordano l'iconico abito da sposa di Carrie Bradshaw, indossato nel film omonimo 10 anni fa (la serie invece compie 20 anni). Il cloud dress fu presentato per la prima volta durante la sfilata Vivienne Westwood Gold Label Autunno/Inverno 2007/08, Wake up, Cave Girl!. L'abito fu riadattato per il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker e inviato da Vivienne stessa. Il corsetto è stato realizzato in seta duchesse avorio con riflessi dorati mentre per la gonna sono stati utilizzati metri e metri di taffetà Radzimir in seta avorio, creando una silhouette esagerata attraverso onde e volumi. Westwood lancia ora le collezioni Wilma Cocktail Dress, Wilma Corset e Wilma Skirt utilizzando la tecnica di taglio Wilma, la stessa usata nell'abito da sposa per creare le forme sinuose e femminili. L'abito originale sarà esposto da Vivienne Westwood a New York fino al 3 giugno.